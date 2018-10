Allegri: «Non voglio cali di concentrazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHAMPIONS LEAGUE(c. rep.) Il primo pensiero è per Marotta: «Quando si rompe un rapporto umano e professionale, è normale che ci sia grande dispiacere. Al direttore devo molto, mi ha portato qui quando ero in un periodo non felice e mi ha dato fiducia. Gli faccio un in bocca al lupo». Allegri ha iniziato così la conferenza di avvicinamento alla sfida contro lo Young Boys, l'altra faccia del processo di crescita internazionale auspicato da Agnelli. «Una partita da vincere, per non vanificare quanto fatto in Spagna», spiega il tecnico...