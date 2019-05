Allegri: «Ho scelto di restare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FUTURO JUVETORINO «Al presidente l'ho detto prima dell'Ajax: io resto». Massimiliano Allegri prova a spazzare via le indiscrezioni sul suo addio alla Juventus. E, alla vigilia della trasferta contro la Roma, cancella con un colpo di spugna tutti i dubbi degli ultimi giorni. «Ho le idee chiare da sei mesi, in settimana ci vedremo e parleremo di tutto», rivela senza incertezze, facendosi forte delle vittorie di questi cinque anni. RITORNI«Chissà se non riuscivo a portare a casa qualche trofeo - osserva l'allenatore - mi avrebbero...