ALLEGRI: «CROTONE È UNA TRAPPOLA PARTITA DECISIVA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAPOLISTAMa quale scontro diretto, il campionato si decide stasera a Crotone. Alla vigilia della gara dello Scida, Massimiliano Allegri fa un discorso paradossale solo in apparenza: «Tra Crotone e Napoli è la prima partita a essere decisiva, perché arrivare allo scontro diretto (domenica sera a Torino, ndr) con 6 punti di vantaggio sarebbe fondamentale per noi. Ho sentito parlare di scudetto dopo il nostro successo sulla Sampdoria ma non è ancora giunto il momento. In condizioni normali saremmo vicini al titolo, il Napoli tuttavia ha un...