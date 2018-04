Allegri chiude le polemiche: «Pensiamo allo scudetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAPOLISTATORINO Lasciarsi alle spalle la grande partita di Madrid: «Ora pensiamo allo scudetto». Oggi c'è la Sampdoria e Massimiliano Allegri chiede massima concentrazione alla Juventus, per tornare a sorridere in campionato e tenere a distanza il Napoli, «che ci incalza e non molla niente». Prima, però, è necessario e doveroso chiudere il caso Buffon («un esempio per 20 anni, non lo condanno, facile giudicare dal divano»), riabilitando almeno in parte l'operato del fischietto inglese Oliver, nemico pubblico del popolo bianconero...