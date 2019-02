ALLEGRI CHIUDE IL CASO DYBALA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAPOLISTALeggi Reggio Emilia e pensi a una svolta, la prima della Juve di Allegri, imboccata più di 3 anni fa. Era il 28 ottobre 2015, non erano ancora trascorsi 4 mesi dalla finale di Champions contro il Barcellona e i bianconeri subirono il 4° ko in 10 partite, precipitando al 12° posto. Quel gol di Sansone che fece esultare i tifosi del Sassuolo provocò un terremoto in spogliatoio, dove si udirono le urla di Buffon che diedero la scossa e da quel giorno la Signora non sbagliò più un colpo: 15 vittorie consecutive, l'ultima nello...