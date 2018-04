Allegri: «Adesso ci serve qualcosa di straordinario» Chiellini: stiramento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Piove sul bagnato in casa Juve. Dopo il ko col Napoli che ha ridotto a un solo punto il vantaggio in classifica (erano 6 fino al turno infrasettimanale col Crotone), è arrivato il responso dell'infortunio di Chiellini, costretto a fermarsi già alla prima azione per un problema muscolare. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore hanno rilevato «la presenza di una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ginocchio sinistro. Il calciatore sarà necessariamente sottoposto a ulteriori controlli e ha già...