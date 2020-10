Alle 13.15 di oggi,, con la partenza del britannico Alex Dowsett nella cronometro Monreale-Palermo di 15.1 km, scatterà l'edizione 103 del Giro d'Italia, certamente una delle più tormentate con lo spostamento in avanti di cinque mesi rispetto alla tradizionale collocazione in conseguenza dell'emergenza sanitaria che ha sconvolto anche il mondo del ciclismo. Una corsa che porta con sé molti timori, dovuti alla crescita in Italia del numero dei positivi al Covid-19 (seppur in misura ridotta rispetto ad altri Paesi, vedi l'Olanda, dove è stata cancellata l'Amstel Gold Race, prevista sabato prossimo), ma anche alla situazione meteorologica, visto che nell'ultima settimana sono previsti i passaggi sullo Stelvio e al Colle dell'Agnello, sopra i 2700 metri. Non sfugge, infatti, come le possibilità di una nevicata non siano poche, senza dimenticare che in questa stagione anche la pioggia a quella quota renderebbe tutto molto complicato. Chiaro che se saltassero due tappe così, gli scalatori puri sarebbero molto penalizzati, uno su tutti Vincenzo Nibali, sul quale ancora una volta si affidano le speranze di un ciclismo italiano povero di soddisfazioni dopo la ripresa delle competizioni, con la fragorosa eccezione dell'oro iridato a cronometro di Filippo Ganna, che oggi sogna di vestire la maglia rosa. «Fisicamente Vincenzo non è al 100 per cento, ma da lui ci si può sempre aspettare di tutto», dice Franco Pellizotti, uno che lo conosce bene anche se quest'anno le loro strade si sono separate, con lo Squalo approdato alla Trek-Segafredo e il Delfino di Bibione confermato nel ruolo di direttore sportivo della Bahrain-McLaren.

Siete rimasti in contatto?

«Certo, ci sentiamo e ci scriviamo spesso, perché resta una forte amicizia. A mio giudizio per le sue possibilità sarà fondamentale che i due tapponi non subiscano variazioni, perché lui ha tanta resistenza e sopra i 2000 metri di quota ha pochi rivali».

Quali saranno i suoi possibili avversari?

«Direi Geraint Thomas, che ha il vantaggio della cronometro, una buona squadra e tanta esperienza, anche se il mio favorito numero uno è Simon Yates, che alla Tirreno-Adriatico ha dimostrato di essere in crescita».

In queste giornate lei sta vivendo una sorta di déjà vu di uno dei momenti più significativi della carriera, vero?

«In effetti è una bella coincidenza. Quest'anno l'arrivo della prima tappa è previsto a Palermo, come nel 2008, e il traguardo di domani sarà ad Agrigento, anche in questo caso stessa sede di dodici anni fa. In quell'occasione mi ritrovai inaspettatamente in maglia rosa, che poi conservai per quattro giorni, vivendo un'emozione grandissima».

Ha raccontato questa storia alla squadra?

«Sì, un modo per caricarli. Puntiamo ai successi di tappa, avendo corridori adatti alle fughe, a partire da Pello Bilbao, che arriva in ottime condizioni dal Tour. L'uomo di classifica sarà Pernsteiner, che punterà ad entrare nei primi dieci».

Per un veneto con genitori friulani le quattro giornate nel Nordest possono essere definite quasi una rimpatriata?

«Passare sulle strade che conosco bene e rivedere volti noti è sempre piacevole, anche se quest'anno sarà diverso a causa delle restrizioni dovute al Covid».

Come gestite questa situazione all'interno della squadra?

«Non è facile, perché è evidente che non possa esserci la tranquillità degli anni passati. Noi cerchiamo comunque di fare tutto nel miglior modo possibile, prendendo tutte le precauzioni del caso. Di certo è una variabile in più che si somma alla pressione della corsa».

La vicinanza con il Tour de France e la sovrapposizione con le classiche del Nord ha ridotto qualitativamente il livello del Giro, anche se ci si aspetta comunque spettacolo da Peter Sagan e dai big delle volate Demare, Gaviria e, si spera, Elia Viviani. È d'accordo?

«Temo non ci fossero molte alternative. Il Tour ha la precedenza su tutto e le classiche non si possono certo correre a novembre. Il Giro ci ha rimesso, è vero, ma io dico che l'importante è ripartire, sperando in un veloce ritorno alla normalità. Perciò intanto puntiamo a finire questa corsa, sarebbe già un importante risultato».

A fine stagione la McLaren lascerà il ciclismo: quale sarà il futuro di Pellizotti?

«La squadra andrà avanti, al momento solo come Bahrain, ma so che si sta lavorando per cercare il secondo sponsor. In ogni caso io resterò qui».

Pellizotti non è il solo ex ciclista veneto a presentarsi al Giro nel ruolo di ds, perché in ammiraglia ci saranno anche il padovano Matteo Tosatto (Ineos) e il vicentino Fabio Baldato (Ccc). Solo in dieci, invece, indosseranno il numero di gara, record negativo per la regione negli ultimi anni. Il nome più conosciuto è quello di Viviani, ci sono poi i trevigiani Andrea Vendrame (molto atteso) e Manuele Boaro, il giovane padovano Fabio Mazzucco, i vicentini Enrico Battaglin (uno degli uomini di Pellizotti), Simone Bevilacqua, Filippo Zana e Gianluca Brambilla (già in maglia rosa), i veronesi Giovanni Lonardi e Edoardo Zardini. Il Friuli è invece rappresentato da Matteo Fabbro, riserva ai Mondiali di Imola, e dal velocista Davide Cimolai. Il Giro avrà come sempre ampio spazio in tv, con una copertura totale da parte della Rai (su Raisport e Rai2) e di Eurosport. Da segnalare che sull'emittente pubblica ci sarà l'esordio come opinionista del veronese Damiano Cunego, vincitore della corsa rosa nel 2004, ma il Veneto sarà presente anche su RadioRai con i padovani Massimo Ghirotto (in moto) e Silvio Martinello (sul palco). Peraltro quest'ultimo ha annunciato giovedì la sua candidatura alla presidenza della Federciclismo, attualmente guidata da Renato Di Rocco.

