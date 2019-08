Allarme per gli azzurri di O'Shea: demoliti fisicamente dalla Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYAllarme mondiale per l'Italrugby. A Parigi perde 47-19 ( mete 7-3, uno dei peggiori risultati degli ultimi anni), ma soprattutto è demolita fisicamente e messa in difficoltà negli spazi. Brutto segnale in vista della sfida decisiva con gli Springboks in Coppa del mondo. Dopo soli 2' liberazione al piede sbagliata di Tebaldi. Touche nei 22 metri, cinque percussioni in verticale per creare la superiorità al largo, apertura e inserimento di Huget, meta (5-0). L'Italia reagisce sfruttando sette falli consecutivi della Francia (a uno) e un...