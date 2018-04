ALLAN, DUELLO DA BRIVIDI «DAREMO SPETTACOLO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTASummit azzurro oggi a Treviso. Ultimo atto del Pro14 con il derby italiano tra Benetton e Zebre sotto gli occhi del ct Conor O'Shea che cerca le ultime indicazioni per il tour in Giappone. Il duello più atteso è quello tra i mediani di apertura. Con Tommaso Allan, 25 anni da poco compiuti, numero 10 del Benetton, che vuole chiudere da protagonista una delle sue migliori stagioni: posto di titolare in Nazionale riconquistato nel Sei Nazioni, salto di qualità nella gestione del gioco, uomo del match contro la Scozia.Allan,...