Alla vigilia del Mondiale di Russia 2018 c'era molta attesa per vedere all'opera alcune squadre considerate tra le favorite, ma soprattutto alcuni fuoriclasse, ormai protagonisti in una classifica di valore assoluto. Stiamo parlando di Messi e di Cristiano Ronaldo, decisi a portare le loro Nazionali, Argentina e Portogallo, a misurarsi con probabilità di successo con le migliori del torneo. All'avvio della rassegna iridata, le ambizioni delle loro due squadre erano giustificate dalla fortuna di avere in Nazionale campioni del calibro di Messi...