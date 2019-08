CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alla fine è successo, e molti non volevano crederci. Daniele De Rossi, in campo, c'è tornato davvero. Con la maglia del Boca, la gloriosa casacca che fu di Diego Maradona. Non ancora alla Bombonera, per adesso si è dovuto accontentare dello Stadio Unico di La Plata, a pochi chilometri da Baires. Numero 16 dietro le spalle, le solite scivolate strappa applausi (e ammonizione...), poi il gol. Delirio. Di testa, sul campo dell'l'Almagro (seconda divisione) per la Copa Argentina. Il segno della croce, un bacio verso il cielo e via. Come qui....