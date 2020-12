ALL'ESTERO

Rivali proprio in tutto. Il duello infinito tra Ronaldo e Messi continua a distanza, ovviamente a suon di record: se CR7 contro il Parma ha eguagliato l'impresa di Omar Sivori (33 reti nell'anno solare con la maglia della Juve), la Pulce si è tolta la soddisfazione di raggiungere Sua Maestà Pelé come numero di gol totali con un solo club: 643 nel Barcellona, stessa cifra di O Rei con la divisa del Santos dove militò dal 1956 al 1974. Messi ha firmato l'ultima prodezza sabato contro il Valencia, peraltro non sufficiente a far vincere i catalani che nella Liga non sono mai andati oltre 2 successi di fila e hanno già perso 4 volte. Un cammino mediocre che ha messo Koeman sotto accusa e accentuato le distanze con parte dello spogliatoio. Una settimana dopo la notizia del diverbio col «canterano» Riqui Puig, reo di aver spifferato ai giornalisti un colloquio privato avvenuto a margine del Trofeo Gamper, nel mirino del tecnico olandese è finito Lenglet. Titolare con Valverde e Setien, il difensore francese è scivolato nelle retrovie con Koeman che non gli perdonerebbe una serie di errori costati diversi punti in classifica. Lenglet allunga la lista di giocatori poco apprezzati dal nuovo allenatore del Barça, lista di cui farebbero parte anche Umtiti, Coutinho, Trincao e Pjanic, recentemente lamentatosi per lo scarso utilizzo: contro il Valencia l'ex Juve è entrato all'86', non proprio un attestato di stima.

VARDY A SEGNO

Non è stata una settimana facile neppure per Mourinho, scivolato dal 1° al 5° posto in Premier League nell'arco di 8 giorni: fatali al Tottenham i ko rimediati mercoledì ad Anfield e ieri in casa contro il Leicester: un rigore di Vardy e l'autorete di Alderweireld firmano lo 0-2 che ridimensiona le ambizioni degli Spurs e rilancia quelle dell'ex squadra di Ranieri, balzata alle spalle della capolista Liverpool, mentre l'Everton di Ancelotti (reduce dal 2-1 all'Arsenal) è stato raggiunto sul gradino più basso del podio dal Manchester United. Ottima la prova dei Red Devils che all'Old Trafford si sono imposti 6-2 sul Leeds, grazie alle doppiette di McTominay e Bruno Fernandes completate dai gol di Lindelof e James.

Carlo Repetto

