I guai fisici non sembrano finire mai per il Barcellona, alle prese con l'ennesimo giocatore in infermeria in vista della sfida di domani contro la Juve. L'ultimo a marcare visita è Dembelé, vittima di un'elongazione alla coscia destra che lo costringerà a fermarsi per 2 settimane. In una serata resa amara dal ko di Cadice, l'assenza dell'attaccante francese si aggiunge a quelle di Ansu Fati, Piqué, Sergi Roberto e Umtiti. A essere penalizzata è soprattutto la difesa, tanto che sabato accanto a Lenglet (recuperato in extremis) Koeman ha dovuto schierare come centrale Mingueza, prelevato dalla squadra B. Se il Barça conta gli infortunati, il Real Madrid spera di recuperarne uno per la sfida di mercoledì sera contro il Borussia Mönchengladbach, decisiva per il suo futuro europeo e per quello dell'Inter. Zidane, la cui panchina scotterebbe in caso di eliminazione dalla Champions, conta di riavere il suo capitano: infortunatosi con la Spagna, Sergio Ramos era assente anche sabato nella vittoriosa trasferta di Siviglia ma ieri si è allenato in gruppo e sarà convocato. Ai Blancos basterebbe il pareggio per qualificarsi insieme al Borussia se i nerazzurri battessero lo Shakhtar, ma in caso di arrivo a pari punti con gli ucraini sarebbero questi ultimi a passare, grazie agli scontri diretti.

Chi è già qualificato in coppa è il Tottenham: raggiunti i sedicesimi di Europa League, ieri la squadra di Mourinho è tornata in vetta alla Premier grazie al 2-0 nel derby di Londra più sentito. Quello con l'Arsenal, trafitto dalla coppia d'oro degli Spurs: Son sblocca il risultato al 13' con un destro a giro su assist di Kane e nell'ultima azione del 1° tempo restituisce il favore al compagno, a segno con una sassata sotto la traversa. In Francia bella prova di Pellegri, il cui gol non basta però al Monaco per evitare la sconfitta a Lille (2-1).

