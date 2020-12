ALL'ESTERO

Da Siviglia al derby, gli 8 giorni che hanno risollevato il Real Madrid. La squadra di Zidane è tornata protagonista con tre squilli che hanno risollevato la stagione nel momento decisivo. Una metamorfosi raccontata da Marca, quotidiano da sempre vicino ai Blancos: «I 5 giorni drammatici del Madrid tra le sconfitte subite da Alavés e Shakhtar hanno ceduto il passo agli 8 giorni fantastici con le tre finali vinte contro Siviglia (1-0), Borussia Mönchengladbach (2-0) e Atletico (2-0). Un 5-0 globale per assestare uno schiaffo alla crisi». Poco più di una settimana per mutare radicalmente il destino della Real Casa, passata dal rischio di un'annata fallimentare al 1° posto nel girone di Champions e a un primato nella Liga distante solo 3 punti: quelli che la separano dall'Atletico e dalla Real Sociedad che ieri non è andata oltre l'1-1 con l'Eibar. Il cambio di rotta rinsalda la posizione di Zidane, messa in discussione all'indomani del ko in Ucraina: «Il tecnico ha recuperato gran parte del credito perduto ed è il vero vincitore, dopo aver superato il momento più delicato da quando è stato richiamato», conclude Marca.

ANCHE IL LIVERPOOL FRENA

Un altro tra gli allenatori in rampa di... rilancio è Mourinho, 1° col Tottenham che mantiene il comando della Premier nonostante la rimonta subita dal Crystal Palace di Hodgson, altra nostra vecchia conoscenza. A Selhurst Park finisce 1-1, Spurs avanti al 23' con Kane e raggiunti nel finale: Schlupp pareggia all'81' ma il vero protagonista delle Aquile è Guaita, autore di 4 parate decisive. Non ne approfitta il Liverpool (1-1), salvato su rigore da Salah dopo il vantaggio del Fulham firmato da Reid: l'undici di Klopp ha gli stessi punti del Tottenham ma è 2° per la differenza reti. In Germania il Borussia Dortmund ha esonerato Favre, sostituito dal vice Terzic: fatale al tecnico svizzero l'1-5 di sabato contro lo Stoccarda.

Carlo Repetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA