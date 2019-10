ALL BLACKS LA CADUTA DEGLI DEI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYC'è un profumo fortissimo di rose sul prato umido di Yokohama. Le maglie nere sono in ginocchio a capo chino. I bianchi d'Inghilterra con la rosa rossa cucita sul petto, hanno le braccia levate al cielo. Quel cielo dal quale hanno fatto cadere gli dei, i fenomenali All Blacks campioni del mondo in carica da 8 anni.La Nuova Zelanda è in lutto come sempre accade quando perde la squadra simbolo della terra della lunga nuvola bianca (dunque, molto raramente) specie in una Coppa del mondo. Ma parlare di sorpresa o impresa per questo trionfo...