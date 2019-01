ALL'AVANGUARDIA MADRID Il 2019 segna il ritorno in Europa della Corolla che rinasce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALL'AVANGUARDIAMADRID Il 2019 segna il ritorno in Europa della Corolla che rinasce e si rinnova valorizzando un nome già patrimonio della storia Toyota e che accompagna il percorso del marchio giapponese dal lontano 1966. Un modello che ha già firmato ben 45 milioni di pezzi divenendo così l'auto più venduta della storia. La chiave di lettura della nuova Corolla non poteva non essere la sua motorizzazione ibrida ora disponibile in ben due cilindrate e con due diversi livelli di potenza. Al classico 1,8 litri ibrido si aggiunge infatti il...