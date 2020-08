L'Arsenal ci ha visto giusto quando ha scelto per la panchina Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo, strappato a Guardiola che lo aveva come suo secondo al Manchester City, in 28 giorni ha portato a casa la seconda coppa della sua breve carriera: prima l'Fa Cup a inizio mese. Ieri il Community Shield contro il Liverpool di Klopp (6-5 dopo i rigori). È la sedicesima volta che i Gunners conquistano il trofeo che apre per tradizione la stagione inglese. E staccano proprio i Reds mettendo nel mirino il Manchester United (ancora lontano comunque con 21 vittorie). È la quarta vittoria consecutiva in finale per l'Arsenal arrivando sempre come vincitore della Fa Cup dopo quella del 2017. Un agosto incredibile per i londinesi, che gettano in questo modo le basi per un futuro che sembrerebbe meno nero del recente passato.

BOMBER DI RAZZA

Anche perché, se lì davanti hai Pierre Aubameyang, tutto diventa davvero più semplice. Il gabonese è arrivato a 5 gol nelle ultime 3 partite giocate a Wembley. Una sentenza: decisivo anche nella sequenza dei rigori che ha regalato il Community alla sua squadra. Il suo gol all'alba della partita è stato bellissimo. Una perla a giro sul secondo palo che non ha lasciato scampo ad Alisson. La vittoria, oltre che del tecnico spagnolo, è anche sua. E nel giorno della scomparsa di Chadwick Boseman, l'attore che ha dato il volto al supereroe Black Panther, il bomber gli ha reso omaggio incrociando i pugni, nel celebre gesto del personaggio Marvel.

REDS SPENTI

La stagione di Klopp invece inizia male. Non solo per la sconfitta ma soprattutto per la mentalità che la sua squadra ha mostrato. Solamente qualche folata ha permesso ai Reds di costruire qualcosa e il pareggio fortunoso di Minamino (primo centro per il giapponese arrivato a gennaio dal Salisburgo) è la prova che se Firmino, Salah e Manè (il peggiore) non girano, diventa tutto più difficile. Certo, parliamo di calcio d'agosto ed è lo start ad una stagione che si è conclusa praticamente domenica scorsa con la finale di Champions League. Ma la delusione del tedesco alla fine era evidente. Ha pagato a caro prezzo, Klopp, la scelta d'inserire Brewster (classe 2000) in pieno recupero e mandarlo dagli undici metri: l'attaccante dell'Under 21 inglese ha colpito la traversa decidendo così la partita.

