Alisson va al Liverpool, Ancelotti vuole Vidal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(c. rep.) Darmian si riavvicina alla Juventus: ieri a Milano l'incontro tra Tullio Tinti, agente del giocatore tesserato per il Manchester United, e il ds bianconero Paratici, pronto a chiudere la trattativa dopo la probabile cessione di Alex Sandro, nel mirino proprio dei Red Devils oltre che del Psg (che gli offrirebbe più soldi). Possibile ritorno in Italia anche per Vidal: l'ex juventino non ha rinnovato il contratto col Bayern in scadenza tra un anno e potrebbe ritrovare Ancelotti, già suo allenatore in Baviera. Il Napoli deve però...