Alexis Sanchez sarà nerazzurro Balo: «Finalmente nella mia città»

LE TRATTATIVEDopo Lukaku (ieri a segno nell'amichevole vinta 2-0 ad Appiano Gentile contro il Gozzano, di Politano il secondo gol) è in arrivo Sanchez. L'Inter attinge ancora dal reparto offensivo del Manchester United per regalare a Conte un nuovo attaccante per il suo 3-5-2. La trattativa con i Red Devils veleggia verso la chiusura: con in mano l'accordo con i nerazzurri, l'agente della punta ha impostato l'operazione sulla base di un prestito e diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. Lo United, che di fatto aveva fretta di...