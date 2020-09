TOUR

Con una volata poderosa Wout Van Aert ha vinto in la quinta tappa del Tour de France, la Gap-Privas di 183 km. Il belga ha battuto di mezza ruota l'olandese Cees Bol. Più staccati gli altri, con Sam Bennett terzo e nuova maglia Verde davanti a Peter Sagan. Cambia il leader della Grande Boucle: una penalizzazione di 20 secondi per rifornimento irregolare (borraccia dall'ammiraglia a 17 km dal traguardo) costa a Julian Alaphilippe la maglia gialla che passa sulle spalle del britannico Adam Yates. Oggi sesta tappa, Le Teil-Mont Aigoual di 191 km, con l'inedito Col de la Lusette (11,7 km, pendenza media 7,3%). Nella seconda frazione della Settimana internazionale Coppi e Bartali, vittoria e maglia di leader per Andrea Bagioli (Deceuninck Quick Step). Il lombardo ha conservato un leggero margine sull'ecuadoregno Narvaez e il trentino Conci al termine della salita conclusiva di Sogliano al Rubicone.

Nel Giro d'Italia giovani under 23, guizzo vincente del friulano Jonathan Milan (Cycling Team Friuli) nella volata di Rosà (partenza da Marostica) dove ha preceduto nell'ordine il belga Meeus e il britannico Stewart. Pidcock mantiene la maglia rosa Enel. Oggi a Colico nuova tappa per velocisti.

