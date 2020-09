CICLISMO

Al mattino, prima della partenza del mondiale, Julian Alaphilippe controllava e ricontrollava continuamente la ruota posteriore della sua bicicletta. Voleva che fosse tutto perfetto in una giornata che sognava fin da quando era bambino. Perché è il sogno di tutti coloro che si avvicinano al mondo del ciclismo: partecipare a un mondiale e vestire la maglia iridata, quella che contraddistingue il campione del mondo. Julian ce l'ha fatta, coronando il sogno proprio in Italia, una nazione nella quale ha ottenuto alcuni dei suoi trionfi più importanti fino ad oggi come la Strade Bianche e la Milano-Sanremo. E ora, in questo 2020 così anomalo e così difficile per lui, a causa della morte di suo padre avvenuta lo scorso giugno, è arrivato anche il mondiale.

ALLA GRANDE

Alaphilippe ha vinto alla maniera dei grandi: il francese ha accelerato nell'ultimo giro del circuito, sulle rampe finali della terribile salita di Cima Gallisterna. È andato tutto alla perfezione, proprio come lui stesso immaginava: un attacco perfetto su una salita ideale per le sue caratteristiche di scattista veloce. Gli altri hanno provato ad inseguire, ma «ha vinto il più forte», come ha affermato lo stesso Wout Van Aert, secondo anche nella prova in linea dopo l'argento conquistato a cronometro. Grazie a questo successo, Alaphilippe riporta la maglia di campione del mondo in Francia 23 anni dopo Laurent Jalabert, che era stato l'ultimo corridore transalpino nella storia capace di aggiudicarsi la competizione iridata. «Questa è la maglia che sognavo fin da quando ero piccolo, è un sogno che si realizza - ha affermato Alaphilippe dopo il successo -. Al Tour ho vinto a Nizza e ho indossato la maglia gialla, ma nel momento in cui l'ho persa ho capito che avrei dovuto concentrarmi per vincere il mondiale, oltre a lavorare bene per la squadra. L'anno scorso il mio Tour è stato molto diverso perché ho lottato fino alla fine per la classifica generale. Quest'anno ho cullato un sogno dentro di me e ora è diventato realtà. Ringrazio tutti i miei compagni e la nazionale francese per il grande lavoro svolto in mio supporto».

AZZURRI FLOP

Non è deluso Wout Van Aert, che torna in Belgio con due medaglie d'argento, battuto ieri da Alaphilippe e dal nostro Filippo Ganna venerdì nella cronometro. «Non so dire se il Tour corso ad alti livelli possa aver influito sulla mia prestazione, tutti noi che avevamo corso in Francia eravamo lì davanti a giocarci il successo», ha spiegato il belga. Completa il podio lo svizzero Marc Hirschi, che conferma il proprio grandissimo talento in prospettiva futura. La nazionale azzurra guidata da Davide Cassani non riesce a brillare. Damiano Caruso, decimo, è il migliore degli azzurri al traguardo: una buona prestazione dopo un ottimo Tour de France. Più in basso ha terminato Vincenzo Nibali, 15°: «La salita di Cima Gallisterna, così aspra, per me era un'incognita, infatti insieme alla squadra avevamo stabilito che avremmo dovuto anticipare l'attacco. Però il ritmo era davvero troppo alto, impossibile fare la differenza. Ho avuto però delle buone sensazioni e sono fiducioso in vista del Giro d'Italia». La corsa rosa prenderà il via sabato prossimo con la cronometro da Monreale a Palermo: qualora la condizione di Nibali dovesse crescere ancora, potrà lottare per cercare di conquistare almeno un piazzamento sul podio finale.

BILANCIO

Il bottino dell'Italia è comunque positivo: la nazionale azzurra, al termine dei quattro giorni mondiali, torna a casa con la vittoria di Filippo Ganna nella cronometro e il bronzo di Elisa Longo Borghini nella gara in linea femminile. Ma, soprattutto, ha vinto la sfida più importante: quella di riuscire ad organizzare un mondiale in meno di 20 giorni dopo la rinuncia della Svizzera, alla quale era stato inizialmente affidato il mondiale 2020. Una grande vittoria per tutta l'Italia, che per quattro giorni è stata al centro del mondo dello sport.

Carlo Gugliotta

