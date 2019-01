Al via il lungo weekend di Coppa, Vonn: «Amo Cortina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCI ALPINOCORTINA - Scatta oggi la lunga tappa di Coppa del mondo di sci alpino femminile a Cortina. Alle 10.15 comincerà la prima prova cronometrata sulla pista Olympia delle Tofane, rinnovata in vista dei Campionati del mondo 2021. Domani alle 12 la prima gara di discesa libera, recupero della gara annullata a Sant'Anton in Austria per troppa neve; sabato alle 10.30 la seconda discesa; domenica alle 11.15 la gara di supergigante. Sarà pertanto un'edizione particolare delle gare di Coppa, con alcune novità rispetto alle 26 annate...