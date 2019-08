Al via 8 azzurri, c'è il millennial Sinner

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Al via da domani gli Us Open di tennis con 8 italiani in campo. A difendere i colori azzurri nel più importante torneo tennistico del mondo un gruppetto guidato dal n. 11 del ranking Fabio Fognini e del quale fa parte anche il giovanissimo millennial altoatesino Jannik Sinner, vera novità di questa edizione. Per quanto riguarda i mostri sacri, il numero uno del mondo Novak Djokovic è stato sorteggiato nella stessa parte di tabellone con il suo rivale storico Roger Federer, che occupa la seconda piazza nella classifica mondiale. dall'altra...