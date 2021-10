Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMOLa prima volta delle donne, il ritorno dopo quattro anni dell'Alpe d'Huez nel giorno della festa nazionale. Il Tour de France si riprende la scena, torna al centro del calendario internazionale e per il 2022 promette novità e «un percorso davvero completo», come dice il campione in carica, Tadej Pogacar. La Grand Boucle, giunta all'edizione numero 109, ricalca inizialmente le orme del Giro d'Italia di 10 anni prima. La corsa a...