AL TORO SORIANO E ZAZA

IL MERCATOE' Zaza il colpo di mercato dell'ultimo giorno, il Torino lo inseguiva da tempo, lo concretizza in extremis soffiandolo alla Samp. L'azzurro di Euro 16 arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia, assieme a Soriano, per il quale il Villarreal mantiene il diritto di riscatto. Il Milan saluta il difensore Vergara, girato dal Cagliari all'Olbia, il portiere Gabriel (in B, al Perugia) e Lapadula, che resta al Genoa e non va all'Udinese. Il mercato in entrata dell'Inter era chiuso, si aspetta di piazzare all'estero Joao Mario...