Al Plebiscito finale inedita, sfuma la rivincita tra le venete

dal nostro inviatoCALVISANO Niente riedizione a campi e pronostici invertiti della finale scudetto 2011 fra FemiCz Rovigo e Petrarca Padova. Non ci sarà la partita che i tifosi veneti sognavano per rinverdire la rivalità più antica del rugby italiano e provare a riempire i quasi diecimila posti dello stadio Plebiscito, come succedeva ai tempi della Lire, la defunta lega dei club. Sabato 19 maggio al Plebiscito andrà in scena invece una finale inedita per l'88° campionato italiano. Petrarca e Calvisano non erano mai arrivate all'ultimo...