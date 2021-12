VOLLEY

In una giornata con pochi match per varie cause (rinviata per covid Taranto-Milano), i riflettori dell'ultima giornata d'andata di SuperLega sono puntati su Civitanova-Perugia. Gli umbri vincono in trasferta 3-1 al termine di una partita comunque intensa. I marchigiani vincono 30-28 il terzo set, ma poi non riescono ad allungare ulteriormente la partita. Per Perugia protagonista Leon con 27 punti, ben supportato da Solè che ne firma 16, quattro dei quali a muro. Per Civitanova invece top scorer è Zaytsev con 14.

Nell'altro match di ieri pomeriggio Monza supera al tie break Verona che rimonta due volte ma poi si arrende 17-15 nel quinto set in una partita in cui quattro parziali su cinque terminano con lo scarto minimo. Per Grozer 26 punti tra i brianzoli che mettono 14 muri vincenti e 9 ace. Per Verona arriva a 27 Mozic. Quarta in classifica resta Trento che nel posticipo serale supera 3-0 Cisterna. Nell'anticipo di sabato Modena supera 3-0 a Padova la Kioene, che ha visto il giovane giapponese Takahashi assaggiare per la prima volta il campionato italiano. Gli emiliani (14 punti a testa per Nimir e Leal) hanno sempre sotto controllo la partita e si aggiudicano la quarta piazza, mentre la Kioene (dieci di Weber) restano tra le prime otto della classe al giro di boa. In A1 femminile nei due match disputati ieri Scandicci supera 3-0 Novara e vittoria di Busto Arsizio a Casalmaggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA