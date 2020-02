GLI AVVERSARI

Cantieri aperti, ma non troppo. Dopo la Coppa del mondo le nazionali cominciano subito a preparare quella successiva. Però il 6 Nazioni resta il torneo più storico e affascinante e gli allenatori ci vanno piano con le rivoluzioni. Hanno dosato gli esordienti, uno al massimo tra i titolari. La Francia ha azzardato con due: il pilone Haouas e l'estremo Bouthier. Le squadre che hanno cambiato di meno sono Inghilterra (grande favorita e assetata di riscatto dopo la sconfitta nella finale Mondiale) e Scozia, le sole a non aver sostituito i capi allenatori. Nel solco della continuità anche l'Irlanda col ct Joe Schmidt sostituito dal suo vice Andy Farrell.

Il Galles campione in carica è tra i più attesi specie in termini di nuovo gioco. L'uscita di scena della coppia Gatland-Edwards, capo allenatore e guru della difesa, lascia un vuoto difficile da colmare immediatamente.

Inoltre il nuovo coach Wayne Pivac, neozelandese allievo di Graham Henry, se ripeterà quanto fatto vedere alla guida degli Scarlets, cercherà un rugby più espansivo e orientato su passaggi e sfruttamento dell'asse laterale. E ciò potrebbe, almeno all'inizio, comportare qualche fisiologico balbettio nella manovra e una difesa-pressione un po' meno ferrea.

SUBITO CRUNCH

Domani è subito crunch tra Francia e Inghilterra. Eddie Jones ha giocato la sua solita battaglia psicologica della vigilia avvertendo in francesi che sarà una partita dura e non adatta ai ragazzini. Galthié ha limitato l'inserimento dei debuttanti ma resta il tecnico che guarda più lontano: ha fatto il conto delle partite che mancano alla prossima Coppa del Mondo e ha selezionato il gruppo dei 42 tenendo d'occhio l'anagrafe perché ha visto che il titolo lo vincono squadre con una media di 28 anni d'età e una trentina di caps. Ha introdotto persino allenamenti per preparare gli allenatori. Mediana affidata a Dupont-Ntamack, con Fickou e Wakatawa confermati ai centri. Ollivon nuovo capitano. Una squadra che è un mix di forza e qualità. Ma il quesito è uno solo: tornerà ad essere pragmatica?

Il problema della Scozia, su cui l'Italia è particolarmente concentrata per tornare alla vittoria, sembra sempre lo stesso: mancanza di potenza, specie di forza, associato alla limitata profondità di organico. Vedremo oggi a Dublino se il gioco di Greg Towsnend ha fatto progressi e che cosa potrà portare l'esordiente Nick Haining in termini di avanzamenti.

In generale grande enfasi alla difesa: tutti hanno cambiato i tecnici di settore. Ma l'Inghilterra pensa anche alla mischia ordinata e ha ingaggiato il preparatore degli Springboks Matt Proudfoot, che li ha messi in ginocchio al Mondiale. Anche la Scozia ha un nuovo specialista della mischia chiusa: Pieter De Villiers. Potrebbe essere un segnale.

Antonio Liviero

