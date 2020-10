Con una magia tattica studiata a tavolino Diego Ulissi ha vinto la seconda tappa del 103. Giro d'Italia, la Alcamo-Agrigento. L'arrivo del gruppo compatto ai -4 km, proprio dove iniziava la salita verso il traguardo, era stato studiato prima della partenza. Così come lo scatto del compagno di squadra Valerio Conti, per mettere in difficoltà i diretti concorrenti. Poi la potenza sui pedali del toscano, 31 anni, ha fatto la differenza in volata su Peter Sagan, secondo, e Honorè, terzo. Filippi è alla settima vittoria nella corsa rosa in 9 anni. Filippo Ganna si gode così un altro giorno in maglia rosa, forse l'ultimo considerando che oggi si partirà da Enna e si arriverà sull'Etna al termine di una salita di 18.9 km, con pendenza media del 6,6% e un picco dell'11%.

Finale da brividi alla Liegi-Bastogne-Liegi, classica del Nord: successo di Roglic davanti a Hirschi e Pogacar, un podio extralusso. Alaphilippe ha tagliato il traguardo a braccia alzate convinto troppo presto di aver vinto, salvo poi essere superato con un colpo di reni da Roglic; la giuria ha poi declassato il campione del mondo al quinto posto per aver danneggiato Hirschi e Pogacar nella volata.

Tavosanis a pag. 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA