Parafrasando il noto proverbio, si potrebbe affermare tanto tuonò che non piovve, ma sarebbe uno sgarbo nei confronti di chi ha pedalato a lungo sotto la pioggia (senza dimenticare il vento) nella nona tappa del Giro 2020, la San Salvo-Roccaraso di 208 km. Di fatto gli uomini di classifica si sono dati battaglia solo negli ultimi impegnativi 500 metri, con Kelderman e Fuglsang che hanno guadagnato 6 su Pozzovivo, 14 su Nibali e Bilbao, 18 sulla maglia rosa Almeida. Pochino rispetto alle premesse del cosiddetto tappone appenninico, fermo restando che il ventiduenne portoghese si è difeso bene nel primo momento delicato di questo suo esordio a grandi livelli e lo Squalo, anche ieri ben supportato dal vicentino Brambilla, ha pagato qualcosina, come spesso gli è accaduto quando c'è uno strappo breve. Nessuna preoccupazione per le ambizioni del siciliano, verrebbe da dire, ma di certo in questo Giro particolare, privo del faro dopo il ritiro di Thomas e Yates, tutto può accadere; lo dimostrano i distacchi minimi nella parte alta della classifica, con i primi dieci racchiusi in soli 77. Nel frattempo Almeida indossa per il settimo giorno la maglia rosa, con concrete possibilità di mantenerla perlomeno fino alla cronometro del Prosecco di sabato 17.

UN PAESE IN FESTA

«Ero pronto al peggio, anche a perdere la maglia - dice il talento della Deceuninck Quick Step -. Ho sofferto molto, ma ho lottato per i miei compagni, perché anche in questa occasione hanno fatto un lavoro incredibile. Voglio continuare a dare il massimo per la mia squadra e il Portogallo». Un paese sportivamente in festa, perché oltre alla maglia rosa, ieri ha trovato il suo secondo successo di tappa nella storia del Giro (31 anni dopo Acacio Da Silva) grazie a Ruben Guerreiro; nello sprint fra i superstiti della fuga di giornata, il lusitano ha preceduto lo spagnolo Jonathan Castroviejo, conquistando anche la maglia azzurra di leader degli scalatori. Oggi il primo giorno di riposo, vissuto dalla carovana con una certa ansia perché si conosceranno gli esiti dei tamponi effettuati ieri sera a dieci squadre, mentre le rimanenti verranno testate oggi. Il timore, inutile dirlo, è che si scoprano altri positivi al Covid-19 oltre a Simon Yates. Intanto nelle classiche del Nord è arrivata una doppietta di omonimi danesi, con Casper Pedersen vincitore della Parigi-Tours e l'ex campione del mondo Mads Pedersen primo nella Gand-Wevelgem (terzo Trentin, quarto Bettiol).

Bruno Tavosanis

ORDINE D'ARRIVO: 1. Guerreiro 5h41'20, 2. Castroviejo a 8, 3. Berg a 58, 8. Kelderman a 1'38, 9. Fuglsang a st, 14. Pozzovivo a 1'44, 16. Nibali a 1'52, 17. Bilbao st, 19. Almeida a 1'56. CLASSIFICA GENERALE: 1. Almeida 35h35'50, 2. Kelderman a 30, 3. Bilbao a 39, 4. Pozzovivo a 53, 5. Nibali a 57, 6. Fuglsang a 1'01.

