Al giro di boa della 8 Comuni bene Battocchio

PODISMOTempo di magra per il podismo polesano nella corsa podistica a tappe Otto Comuni di Ferrara organizzata dall'Uisp. Passati i tempi di Maurizio Preti, di Vanni Martinelli, di Sandro e Roberto Verlich, adesso ci si deve accontentare di essere almeno nei primi dieci in queste classifiche ricche di stelle, con al via non meno di 400/450 atleti in ogni tappa.QUARTA TAPPADomenica scorsa si è corso a Copparo la 4ª tappa di questa 45ª edizione, in tutto sono sette, ed a salvare l'onore polesano sono stati Nicola Battocchio della Discobolo...