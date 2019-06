Al Giro arrivano gli acchiappafantasmi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIETRO LE QUINTEA vederli da vicino e per come erano vestiti durante e dopo la 18. tappa del Giro d'Italia, quella di Santa Maria di Sala, facevano una certa impressione. Nell'enorme parcheggio della cittadina veneziana, in Via Gaffarello, dove erano ospitati i pullman e le ammiraglie delle varie squadre sono passati all'azione gli operatori della Infinity Biotech, azienda piacentina specializzata nella sanificazione e nella disinfezione. Il loro compito è quello di bonificare e sanificare ogni giorno i pullman e le camere d'albergo che...