Al Galles la prima, Irlanda-Inghilterra è una finale

GLI AVVERSARI(a.li.) Bizzarrie del calendario: il Sei Nazioni 2019 darà subito il verdetto più atteso, perchè si apre con la finale virtuale tra Irlanda e Inghilterra (oggi alle 17.45). Si gioca a Dublino e i Verdi, campioni in carica, godono dei favori del pronostico. Ma al di là dei risultati questo Torneo sarà anche un cantiere per preparare la Coppa del Mondo in Giappone. Gli irlandesi hanno grandi ambizioni: sono l'unica europea ad aver piegato gli All Blacks dal 2017 e pensano in grande. Belli e pragmatici allo stesso tempo grazie a...