Inizia stasera l'ottobre azzurro dell'Italia di Mancini: si parte al Franchi con l'amichevole con la Moldova e dopo arriveranno gli impegni in Nations League con Polonia e Paesi Bassi. Un test vero e proprio che non ammetterà distrazioni, come ampiamente spiegato alla vigilia dal Ct. Il Ranking è una cosa seria. Se non sarà un'Italia sperimentale, poco ci manca. Ci saranno giocatori che si sono visti meno negli ultimi impegni azzurri. Il Mancio si coccola Caputo (nella foto LAPRESSE) che probabilmente esordirà dopo due convocazioni: il bomber del Sassuolo dovrebbe avere due compagni di squadra nella formazione titolare, Locatelli e Berardi. In porta Sirigu, linea a 4 con Lazzari, Mancini, Acerbi e Biraghi, in mediana gli altri due saranno Cristante e Bonaventura, in avanti col duo del Sassuolo si sistemerà El Shaarawy.

In tribuna 1000 spettatori secondo le norme anti-Covid, invitati dalla Figc. Prima della partita ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare il Fino Fini, storico medico della Nazionale e fondatore del Museo del Calcio di Coverciano, scomparso poche settimane fa. Azzurri con il lutto al braccio.

