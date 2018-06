Aiuto, sono spariti gli 0-0

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non era mai successo che in un mondiale ci fossero così pochi zero a zero. Anzi, che addirittura dopo ventinove partite non ce ne fosse neppure uno. Si è visto almeno un gol in ogni gara, da quell'ormai lontana Russia-Arabia Saudita che ha aperto, il 14 giugno, la rassegna iridata a Mosca. Il calcio di rigore realizzato ieri dal belga Eden Hazard contro la Tunisia, poi, ha infranto il vecchio record di 26 partite a porte inviolate che risaliva alla singolare Coppa del Mondo del 1954, quando nessuna delle ventisei partite complessive del...