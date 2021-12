GLI AVVERSARI

CAGLIARI L'Udinese è pronta a rituffarsi in campionato, dopo il rotondo successo di Coppa contro il Crotone, e per Cioffi sarà una sfida importante in cui indirizzare poi il girone di ritorno. Il prossimo avversario che il calendario proporrà sarà il Cagliari di Walter Mazzarri, fresco reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia (3-1 contro il Cittadella). I sardi hanno ritrovato il successo che mancava in campionato: l'unico era datato 17 ottobre. E i giocatori di Mazzarri, che ha racimolato la miseria di 9 punti in 14 partite, sono scesi subito in campo, ieri, in vista della sfida di sabato all'Unipol Domus, alle 20.45. I calciatori che hanno giocato contro il Cittadella si sono allenati in palestra, svolgendo una sessione di defatigamento. Per gli altri la seduta è cominciata con un'attivazione con la palla, esercitazioni su tecnica e tattica, per chiudere con una partitella giocata su campo ridotto. Si sono allenati parzialmente con il gruppo Luca Ceppitelli e Nahitan Nandez, a parte Riccardo Ladinetti. La squadra sarda è andata in ritiro già ieri sera, per preparare al meglio una sfida da non fallire. Mazzarri cercherà di recuperare fino all'ultimo Ceppitelli e Nandez, che però restano in forte dubbio per sabato sera. L'allenatore dei rossoblù, già dal post-Cittadella, ha puntato il mirino sull'Udinese. Per il Cagliari sarà un'occasione da cercare di sfruttare per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. «In campionato voglio vedere la stessa mentalità delle partite di Coppa, ma dopo l'Inter e con quella prestazione sono rimasto molto arrabbiato. Soprattutto per l'atteggiamento: sono stati tre passi indietro. Con l'Udinese voglio vedere una partita diversa. Incominciamo ad abituarci a vincere» è il monito dell'allenatore dei sardi, che poi ha parlato anche delle possibili alternative da pescare in panchina. «Sono abbastanza contento delle alternative, ma chiaramente la mia testa ora è sul campionato, alla prossima partita, fondamentale, contro l'Udinese». Mazzarri ha anche detto la sua sui cori dei tifosi volti a contestare presidente e giocatori. «I tifosi sono sempre stati eccezionali e spero ci diano una mano, ma loro fanno quello che ritengono giusto».

RISCHIO SALERNITANA

A proposito di prossimi avversari, dopo il Cagliari alla Dacia Arena arriverà la Salernitana dell'ex Stefano Colantuono. Tengono banco le questioni societarie, con la cessione che non si concretizza e la squadra campana che resta a rischio esclusione dal campionato. La sensazione, dopo l'Assemblea di ieri, è però che si vada verso una deroga, su richiesta degli stessi club, come affermato dal presidente Dal Pino. «I club di Serie A hanno chiesto di proporre al Consiglio federale una proroga, dando delle condizioni, definite già da ora, per la fine del campionato. Vediamo. I club amano lo sport, questo va da sé».

Stefano Giovampietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA