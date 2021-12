NUOTO

ROMA Alberto Razzetti Vale per due: medaglie mondiali. E una è d'oro ai campionati iridati che sono cominciati ieri nella vasca corta di Abu Dhabi. L'altra è di bronzo, ma entrambe sono sue in un pomeriggio che non dimenticherà facilmente, anche se tutti gliene prevedono altri. Razzetti è stato la miglior rivelazione dell'anno; è ligure, ha 22 anni, si allena con uno dei maghi tra i tanti che fanno i tecnici in Italia (e li esportiamo pure). L' allenatore è Stefano Franceschi in quel di Livorno. La gara dell'oro è stata quella dei 200 farfalla che l'azzurro ha chiuso in 1:49.06, migliorando di oltre un secondo il precedente primato italiano, 1:50.24, che era ugualmente suo. Del resto uno che ha battuto il fenomeno Milak poteva aver timore del pur forte svizzero Noè Ponti, che è arrivato secondo? Sale sul podio, canta l'inno, si smaschera a fin di foto, va sui blocchi per i 200 misti, fa il record italiano che già era suo (1:52.10 il precedente, 1:51.54 il tempo di ieri) e si prende il bronzo, alle spalle del fenomenale giapponese Seto, che on è più Capitan Samurai, degradato perché si è fatto beccare con una amante occasionale in un albergo di Tokyo: scusarsi all'uso nipponico non gli è bastato. «Stefano Franceschi me lo aveva pronosticato - dice Razzetti - e spero che in Italia siano tutti orgogliosi di me. Devo ancora capire quel che ho fatto, forse succederà domani. Campione del mondo però suona bene». E l'accompagnamento lo fa il tintinnio di due medaglie. Gli azzurri hanno completato il set di metalli, prendendo l'argento e migliorando il record italiano, la staffetta maschile 4x100 stile libero.

SOTTO A CHI TOCCA

La formazione finale ha messo in acqua il lungagnone Alessandro Miressi, 2,02 metri (frazione da 46.12), Thomas Ceccon (45.71), Leonardo Deplano (45.98) e Lorenzo Zazzeri, l'artista Zazzart (45.80). La somma fa 3:03.61, il vecchio primato, 3:05.20, è sbriciolato. Senza la Pellegrini, la sua gara del cuore, i 200 stile libero, regalano un primato del mondo: è l'1:50.31 di Siobahn Bernadette Haughey, ragazza di Hong Kong. Oggi ci giochiamo le rane: la Pilato e Martinenghi in vasca.

Piero Mei

