Ai campioni basta poco. E Victor Osimhen conquista il Napoli in appena tre minuti. Entra al 16' della ripresa e la squadra si trasforma: gli azzurri cambiano marcia e mettono alle corde un Parma che avrebbe voluto regalare almeno un pareggio al nuovo proprietario Kyle Krause. Osimhen, però, decide di scrivere un nuovo copione. E' lui a propiziare il vantaggio di Mertens, lesto a sfruttare la corta respinta di Iacoponi nel tentativo di anticipare proprio mister 70 milioni. Poi dialoga con Insigne (che colpisce il palo), bravo poi a chiudere i conti alla mezz'ora, modo migliore per festeggiare le 350 presenze con il Napoli.

MISTER 70 MILIONI

I riflettori, però, sono tutti per il numero 9. Capitan Insigne non ha dubbi: «Mi ricorda Cavani, ha avuto un impatto devastante». I complimenti arrivano pure da Mertens: «E' un ragazzo forte e può fare la differenza». Magari proprio in coppia con il belga: il 4-2-3-1 è intrigante e regala agli azzurri una fluidità offensiva, colpevolmente assente per tutto il primo tempo, caratterizzato da tanti passaggi orizzontali. «Non abbiamo mai attaccato la profondità», ha ammesso Gattuso, soddisfatto per la vittoria all'esordio. Toccherà a lui adesso risolvere l'abbondanza offensiva per trovare la formula giusta: «Devo pensare pure all'equilibrio ha detto ma su Osimhen proprio non ci sono dubbi. Ha avuto un grande impatto. E' un giovane con la testa di un quarantenne: deve continuare ad impegnarsi così». La sensazione è che, al momento, difficilmente ci sarà il cambio di modulo: servirebbe un mediano in dote dal mercato per consolidare il centrocampo. Demme delude al Tardini, Fabian e Zielinski si accendono soltanto a tratti: «A me piace la qualità», aggiunge Gattuso, che ha rilanciato anche Lozano. Il messicano è l'altra nota positiva: gioca a destra e le sue accelerazioni fanno la differenza. Mette la firma in entrambi i gol: «Ci darà una grossa mano è sicuro Gattuso vedrete, sarà protagonista». L'altra conferma è Kalidou Koulibaly: il suo destino è incerto, il City resta in agguato, ma il fuoriclasse della difesa offre una prestazione da applausi. Non commette alcuna sbavatura in attesa di capire cosa accadrà: «Egoisticamente sarei felice se restasse conclude Gattuso ma so bene che i numeri a posto per le società sono importanti, quindi vedremo». I tifosi sperano di poterlo applaudire ancora.

Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA