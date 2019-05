AGNELLI: FINE DI UN CICLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOTORINO «Ringrazio il presidente per le bellissime parole che ha speso per me. Ringrazio i ragazzi che». Massimiliano Allegri si blocca, prende fiato, combatte le lacrime. Sorride cercando di dominare l'emozione e improvvisamente viene investito dagli applausi dell'intera sala stampa dell'Allianz Stadium. Un attestato di stima sincero ma non scontato per un allenatore ai saluti dopo cinque anni. Di fianco a lui siede il presidente Agnelli, di fronte i giocatori schierati nelle prime file, Fabio Paratici e gran parte del mondo Juve...