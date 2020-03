AGILISSIMO

NERVI Molto più di un restyling: Piaggio per il nuovo Medley, dopo quattro anni di successi, ha voluto di più, molto di più. Motore, freni, sospensioni, cura dei dettagli: gli uomini di Roberto Colaninno hanno migliorato di molto questo scooter che si colloca nella linea mediana della proposta di Piaggio, con Liberty sullo scalino più basso e Beverly su quello più alto.

Il successo di Medley è nella praticità di guida unità ad una buona protezione e ad una ottima posizione ergonomica. Risultati ottenuti innanzitutto con la ruota anteriore da 16. Altro punto di grande forza è l'ampio vano sotto la sella, capace di contenere due caschi. E veniamo ai motori. Sul nuovo Medley debutta l'ultima evoluzione della famiglia di motori Piaggio i-get, nelle cilindrate 125 e 150 cc: entrambi raffreddati a liquido, con distribuzione a 4 valvole e iniezione elettronica. Soluzioni che consentono a questi propulsori di erogare rispettivamente 11 e 12,1 kW. Potenze che risultano essere al top per la categoria. È proprio le nuove potenze si sono fatte notare nella prova su strada tra Nervi, Genova e Santa Margherita Ligure. In evidenza il migliorato apparato stop and go, che ora è più puntuale ed affidabile. I dati forniti da Piaggio dicono degli ottimi valori di coppia (12 Nm a 6500 giri per il 125 cc e 15 Nm a 6500 giri per il 150 cc): in prova Medley ha sempre messo in mostra uno scatto degno di nota esaltato anche dal ridotto peso del veicolo.

Praticità ma anche sportività. Gli stilisti hanno lavorato molto su questo aspetto. La versione S per finiture e colori richiama immediatamente il mondo delle competizioni. Sul nuovo Piaggio Medley debutta anche Piaggio MIA (proposto di serie sulla versione S): è possibile collegare il proprio smartphone al veicolo via Bluetooth e gestire le telefonate, i comandi vocali e la musica tramite la strumentazione e i comandi ben posizionati sul nuovo manubrio.

Nuova anche la sella, più filante e comoda. Il controscudo è dotato di un vano porta oggetti ampio e facilmente accessibile dalla seduta di guida. L'impianto si compone di due unità a disco da 260 e 240 mm con pinze flottanti a doppio pistoncino. Di serie l'Abs. Il nuovo Piaggio Medley si presenta con colori classici eleganti: Bianco Luna e le due tinte metallizzate Nero Abisso e Blu Orione. I prezzi. Medley 125 costa 3.399 euro. La versione S, invece, 3.499 euro. Medley 150 costa 3.599 mentre la S occorrono 3.699 euro.

