AGILISSIMA

TORINO Con quel look decisamente personale e molto gradevole da Suv in versione compatta, quattro anni fa la Ignis sbarcò sul mercato europeo per completare una gamma già ricca di veicoli versatili e trasversali per tecnologie e capacità di impiego. Un'arma importante per Suzuki nel panorama del segmento A a 5 porte che in Italia è storicamente e massicciamente presidiato dalla Fiat Panda e dalla Lancia Ypsilon. Ignis si rivelò subito un successo, che la Casa giapponese ha coltivato curando l'evoluzione costante del modello.

CONVENIENTE

L'ultimo passo è la rielaborazione della versione Hybrid, in realtà un ibrido leggero in cui Suzuki ha creduto più di tutti, lanciandolo per prima sul mercato e poi estendendolo a tutti gli altri modelli. Formula oggi replicata da molti costruttori concorrenti perché consente a condizioni abbordabili - di cavalcare la tendenza green e la necessità improrogabile di ridurre le emissioni, garantendo inoltre l'accesso a molte aree a traffico limitato. «In alcuni casi il mild hybrid, che ha un costo ridotto, si rivela addirittura più efficiente delle altre soluzioni ibride, per esempio nei tracciati interurbani con tratti in tangenziale», ha spiegato Massimo Nalli, il presidente di Suzuki Italia che oggi ha la certezza di aver vinto la sua grande scommessa tecnologica e di marketing.

Con il discreto restyling estetico (nuovi disegni per griglia e paraurti, materiali e colori inediti per gli interni) debutta dunque la famiglia evoluta dell'ibrido leggero, un upgrade che potenzia il sistema grazie all'impiego di una batteria agli ioni di litio passata da 3 a 10 Ah per gestire il piccolo motore elettrico a 12 V (potenza 2 kW).

Un supporto prezioso al propulsore a benzina 4 cilindri 1.2 con doppia iniezione da 83 cv e 107 Nm. Questa formula non consente di viaggiare a emissioni zero, ma aiuta a incrementare le prestazioni riducendo i consumi e le emissioni. L'ausilio del piccolo motore elettrico si avverte nelle fasi di avviamento e riaccensione, inoltre interviene fungendo da alternatore. I dati ufficiali dei test wltp indicano un consumo medio di 5,1 litri per 100 km (con 114 g/km di CO2) per la Ignis a due ruote motrici e 5,4 litri (con 123 g/km) per la 4WD.

GUIDA DIVERTENTE

Il mini-suv giapponese brilla per agilità, è molto divertente da guidare su ogni terreno e gli 83 cavalli non rappresentano un limite, anche perché la coppia è apprezzabile già ai bassi regimi. Lunga appena 3,7 metri, larga 1,69 e alta 1,65 la Ignis offre versatilità da vera sport utility in scala ridotta, sebbene sia omologata solo per 4 persone.

Tra i pregi la buona abitabilità, la guida alta (peccato che il volante non sia regolabile in profondità) e l'opzione delle 4 ruote motrici nell'allestimento Top. La ricchezza delle dotazioni è tale da compensare anche il prezzo non proprio stracciato, che parte da 16.500 euro per la versione a trazione anteriore in allestimento Cool e da 18.950 per la 4WD Top. Ma si risparmia parecchio con le offerte di lancio e la formula d'acquisto SmartBuy lanciata online durante i mesi della clausura: le rate scatteranno da gennaio. Già la versione d'accesso offre di serie fari a Led e fendinebbia, barre al tetto e telecamera posteriore, la Top aggiunge navigatore, cruise control con limitatore, soprattutto un mix di preziosi sistemi d'assistenza e sicurezza come frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia, allert anti-stanchezza del guidatore, apertura keyless e per la 4WD con il collaudato sistema Suzuki Allgrip hill descende control e grip control per una perfetta gestione dei percorsi più impegnativi.

Apprezzabile inoltre l'opzione del cambio automatico. Mentre la gamma colori è cresciuta, proponendo oltre al rosso Marrakech pastello altre 6 tinte e 6 combinazioni bicolore. Il sistema multimediale in plancia ha un moderno schermo touch da 7 pollici.

Piero Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

