Affitto non pagato, Hellas e Chievo rischiano lo sfratto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVERONA Alla fine la patata bollente dei debiti delle due squadre di calcio del Chievo e dell'Hellas Verona, circa 5,6 milioni, nei confronti del Comune scaligero per l'utilizzo dello stadio Bentegodi è scoppiata. Ieri il sindaco scaligero, Federico Sboarina, ha firmato l'avvio della procedura giudiziaria nei confronti del Chievo, oggi in serie B, per il mancato pagamento del canone di concessione dello stadio degli ultimi quattro anni: si tratta di un'ingiunzione di pagamento per 2.602.162 euro di affitti non pagati. Con la società di...