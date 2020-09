AFFERMATO

ROMA Suv si nasce, ma per diventare di successo ci vogliono i numeri. La Peugeot 3008 modestamente può dire di avere entrambi i requisiti visto che dopo la sua nascita nel 2016 ha conquistato prima la critica con il titolo di Auto dell'Anno e poi il pubblico vendendo oltre 800mila unità, 80mila solo in Italia dove staziona stabilmente nella top 10 dei modelli a ruote alte più venduti. Mai però riposare sugli allori, ecco perché la francese si rinnova nel look e per la tecnologia di bordo per offrire ancora più comfort, sicurezza ed efficienza. Un aggiornamento che coinvolge anche la 5008, che condivide con la sorella sia l'attitudine al successo (300mila unità, 15mila nello Stivale) sia lo stile, ma con 19 centimetri in più di lunghezza e un abitacolo a 7 posti. Giusto per rinfrescare la memoria, la 3008 è lunga 4 metri e 45 e la nuova si riconosce immediatamente per il frontale, caratterizzato da una calandra senza cornice la cui trama integra sfumando i nuovi fari. I nuovi gruppi ottici portano la firma luminosa delle zanne, già vista sulle 508, 208 e 2008, ed ora sono a led in due versioni.

FUNZIONE NEBBIA

Quella più completa ha anche la regolazione dinamica del fascio e la funzione nebbia che permette di eliminare i fari supplementari di profondità dai parafanghi, anch'essi modificati nel disegno. Cambiano anche le luci posteriori che suggeriscono sempre il graffio di un felino, ma con diodi più sottili (anche per la retromarcia), una lente di protezione più scura e indicatori di direzione dinamici. Novità anche per le tinte della carrozzeria e i cerchi, con calettatura fino a 19 pollici e finiture in alluminio diamantato mentre è disponibile anche un pacchetto estetico Black Pack che valorizza al massimo uno stile che è piaciuto subito e che, proprio per questo motivo, i designer francesi hanno modificato lasciando però intatti i suoi elementi fondamentali. Stessa filosofia anche per l'abitacolo dove troviamo rivestimenti in tessuto, pelle Nappa e Alcantara accanto ad un nuovo legno scuro di tiglio. Invariata anche l'impostazione della plancia secondo la filosofia i-Cockpit, dunque volante piccolo e basso e strumentazione alta però con un nuovo pannello da 12,3 pollici ad alta definizione e lo schermo del sistema infotelematico cresciuto fino a 10 pollici. Ora ci sono 2 prese USB anche per i sedili posteriori e la versione GT ha lo specchietto retrovisore senza cornice. Si evolve anche la già ricca dotazione di sicurezza che aveva portato la 3008 (e la 5008) ad ottenere le 5 stelle EuroNCAP.

PIATTAFORMA DELLA 508

Il cruise contro adattivo ora ha la funzione stop&go, che arresta automaticamente la vettura in colonna e la fa ripartire da solo entro 3 secondi, la frenata automatica d'emergenza interviene tra 5 e 140 km/h e il riconoscimento dei segnali è più esteso.

La novità maggiore è il sistema di visione notturna a raggi infrarossi, ripreso dalla 508 (che condivide con 3008 e 5008 la stessa piattaforma EMP2) e capace di individuare a 200-250 metri qualsiasi essere a sangue caldo nel buio della notte, pedone o animale che sia. Sempre utili sono l'Hill Descent Control, per affrontare le discese più ripide e scivolose, e l'Advanced Grip Control, che permette adattare il controllo di trazione a quattro diversi tipi di fondo (normal, neve, fango e sabbia).

La gamma motori comprende l'1.6 a benzina da 180 cv con cambio automatico a 8 rapporti che è invece a richiesta sulle due versioni da 130 cv: una con il 3 cilindri 1.2 e l'altra con il diesel 1.5 da 130 cavalli.

C'È ANCHE IL DIESEL

Ci sono anche le due versioni ibride plug-in: una a trazione anteriore da 225 cv (165 cv dell'1.6 litri a benzina più gli 80 kW dell'elettrico integrato nel cambio) e un'altra a trazione integrale da 300 cv grazie al 4 cilindri da 200 cv e all'elettrico supplementare da 83 kW per le ruote posteriori per una coppia totale di ben 520 Nm e prestazioni da sportiva (235 km/h, 0-100 km/h in 5,9 s.), un'autonomia in elettrico di 59 km e consumi di 1,2-1,3 litri/100 km pari a 29-31 g/km di CO2. La batteria da 13,2 kWh si ricarica in 7 ore dalla presa domestica o in 1 ora e 45 minuti da una wallbox o colonnina da 7,4 kW e restringe il bagagliaio da 520-1.482 litri a 395-1.357 litri. Non corre questi pericoli la 5008, che non avrà le versioni ricaricabili, ma conserva il diesel 2 litri da 180 cv insieme a tutta la modularità che le permette di variare la capacità del proprio vano di carico da 210 fino a 1.920 litri. La 3008 e la 5008 rinnovate saranno disponibili in 3 allestimenti (Active, Allure e GT), ognuno completabile da un pack specifico. Gli ordini saranno aperti in autunno e le consegne inizieranno a gennaio.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

