CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AFFERMATONIZZA Che Forza! Ancora più comodo, capiente, confortevole. Lo stabilimento Honda di Atessa lavora a pieno ritmo: i nuovi Forza 125 e 300 sono destinati a battere record di vendite in vari Paesi europei. E proprio per questo i tecnici giapponesi hanno lavorato sodo: questi scooter montano tutto il meglio della tecnologia Honda. Veloci e affidabili come gli SH ma con tanto in più per offrire comfort e piacere di guida. Un primo grande lavoro è stato fatto sulle linee: la scocca è completamente nuova, è ancora più filante e...