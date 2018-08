CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AFFERMATOKITZBÜHEL Il Suv più venduto al mondo guadagna due sedili. La pietra filosofale di Honda è la trasformazione di un passo maggiorato di 3 centimetri in due posti aggiuntivi. Non roba da alchimisti come un tempo, ma da ingegneri del Terzo Millennio. Che per la prima volta sono riusciti a presentare una CR-V con tre file di sedili mantenendo inalterata la lunghezza esterna, che resta di 4,605 metri. Le novità della quinta generazione del best seller nipponico non si esauriscono qui. Con il 2019 sarà disponibile anche la prima...