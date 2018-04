CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AFFERMATEROMA Auto dal mondo e per il mondo, ma non solo. In Honda da sempre è così perché ognuno dei suo modelli a 4 ruote è un vero campione di vendite a livello globale. Per la Jazz infatti parliamo di un'auto che dal 2001 è stata prodotta in 7 milioni di esemplari, per la Civic addirittura di oltre 24 milioni lungo una linea genealogica che parte dal 1972 e che nel 2017 è arrivata alla decima generazione.Per entrambe ci sono novità interessanti, a cominciare dalla Jazz che, al motore 1,3 litri da 102 cv, aggiunge un 1,5 litri da 130...