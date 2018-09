CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AFFERMATATORINO Tecnicamente, la tempistica sarebbe quella del restyling di mezza vita. In realtà, il rinnovamento che ha cambiato senza stravolgerlo l'aspetto e arricchito di contenuti la 500X va ben oltre i semplici ritocchi, e mira a mettere il crossover compatto Fiat in condizione di difendere la leadership conquistata in Italia tra i veicoli a ruote alte sul finire del primo anno di commercializzazione (il 2015) e più abbandonata, figurando costantemente unico della sua categoria nella top ten delle vendite. L'aggiornamento arriva...