AFFERMATA MANDELLO DEL LARIO La parola d'ordine è personalizzare. Alla Moto

AFFERMATAMANDELLO DEL LARIO La parola d'ordine è personalizzare. Alla Moto Guzzi sono maestri nel dare libero sfogo alla fantasia dei motociclisti. E allora perché non assecondarli ancora di più offrendo, già fatta, la moto dei propri sogni? Nascono così tre nuovi modelli della V7 III, la moto che sembra nata per dare tante soluzioni ai customizzatori. Non è un caso, infatti, che i tre nuovi modelli nascono proprio dalle soluzioni più gettonate in fase di personalizzazione. Ecco allora la Milano, la Rough e la Carbon, tre nuovi modelli...