AFFERMATALUSSEMBURGO Il diesel non è certo finito, vive ancora sotto il cofano dell'ultima generazione della Classe C. Che con il facelift è stata equipaggiata da Mercedes con un motore a gasolio così raffinato che, assicura il costruttore, le famigerate emissioni di NOx saranno inferiori fino ad un terzo rispetto a quelle previste dalle norme Euro 6D, che non sono nemmeno entrate in vigore. La casa con la Stella risponde con la tecnologia, che secondo i manager di Stoccarda il propulsore a gasolio continuerà ad avere un ruolo importante,...