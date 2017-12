CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ÀE' il sabato della Juve, tiene con sicurezza il passo del Napoli, allontana l'Inter e la Roma, evidenziando il probabile duello scudetto. La condizione fisica, il ritmo e la vigoria bianconera sono inizialmente schiaccianti, nei confronti della squadra di Eusebio Di Francesco, che poi sfiora il pareggio, anche solo per la traversa di Florenzi. Da 8 gare non vince all'Allianz stadium, dove l'atmosfera è sempre super e attenua il freddo, anche per i 2100 tifosi capitolini. Dybala è in panchina per la 3^ volta di fila, in campionato, è il...